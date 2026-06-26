Garrafa Federal en Salta: cronograma de venta para este viernes

El programa Garrafa Federal y Segura finalizará la semana este viernes con operativos en distintos puntos de la ciudad de Salta.

El precio de la garrafa es de $24.000.

El cronograma comenzará de 8.30 a 9.00 en Villa Lavalle, en Plaza Outes, y en Villa Asunción, en el Centro Vecinal.

Luego, de 9.15 a 9.45, el operativo continuará en barrio Palermo I.

De 10.00 a 10.30, la venta se realizará en barrio Gustavo Leguizamón.

Más tarde, de 10.45 a 11.15, el programa llegará a San Luis, en Villa Esmeralda, y también a barrio Bicentenario.

Finalmente, de 11.30 a 11.45, el operativo se desarrollará en barrio Solís Pizarro.

Se recomienda a los vecinos acudir con tiempo, llevar el envase correspondiente y respetar las indicaciones del personal a cargo del operativo.