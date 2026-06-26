Viajar por Salta: cuáles son las rutas con mayores complicaciones este viernes

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta difundió el estado actualizado de las rutas nacionales y provinciales para este viernes 26 de junio y pidió a los conductores circular con extrema precaución debido a la presencia de neblinas matinales, baches, obras viales y sectores con calzada deteriorada.

Entre las rutas nacionales, una de las situaciones más complejas se registra sobre la Ruta Nacional 34, donde se reportan baches de gran tamaño, banquinas irregulares y animales sueltos en distintos tramos de Orán y San Martín. También se recomienda extremar los cuidados entre Tartagal y Salvador Mazza por el mal estado de la calzada y la falta de mantenimiento.

En la Ruta Nacional 50, a la altura del río Pescado (kilómetro 42), el tránsito se realiza sobre media calzada debido a trabajos de mantenimiento, mientras que continúan los controles de Gendarmería Nacional.

En el Valle de Lerma y los Valles Calchaquíes, la Ruta Nacional 68 presenta demoras por presencia de personal policial y de Seguridad Vial, además de sectores irregulares entre La Merced y La Viña. En la Ruta Nacional 40 trabajan maquinarias pesadas en distintos puntos, por lo que se solicita respetar la señalización provisoria.

La Ruta Nacional 51, que une Campo Quijano con San Antonio de los Cobres y el Paso de Sico, continúa transitable, aunque con advertencias por fuertes vientos, maquinaria vial, banquinas irregulares y trabajos sobre badenes.

En la ciudad de Salta, Defensa Civil informó que la Circunvalación Oeste debe recorrerse con precaución debido a obras en ejecución y la presencia de neblinas durante las primeras horas de la mañana.

Respecto de las rutas provinciales, el organismo alertó sobre distintos sectores con pozos, calamina, pedregullo y bancos de arena. Entre las más comprometidas figuran las rutas provinciales 33, 42, 47, 55, 56, 94, 27 y 133, donde incluso se recomienda el uso de vehículos altos o 4x4 en algunos tramos.

Desde Defensa Civil recordaron que las condiciones pueden modificarse durante la jornada por factores meteorológicos, por lo que recomendaron consultar las actualizaciones antes de emprender viajes de larga distancia.