El Consejo Profesional actualizó los honorarios mínimos para profesionales en Ciencias Económicas

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta aprobó una actualización del valor del módulo utilizado como referencia para determinar los honorarios mínimos de los profesionales del sector y estableció un nuevo monto que comenzará a aplicarse desde el segundo semestre del año.

La medida fue oficializada mediante la Resolución General Nº 4334 y fija el valor del módulo en 17.500 pesos, con entrada en vigencia a partir del 1 de julio de 2026.

Según se detalla en los fundamentos de la resolución, la actualización responde al desfasaje generado por el paso del tiempo y el contexto inflacionario, situación que dejó desactualizada la unidad utilizada para expresar los honorarios mínimos previstos para distintas tareas profesionales.

Desde el organismo explicaron que el módulo funciona como una herramienta para facilitar la adecuación periódica de los valores de referencia sin necesidad de modificar cada escala en particular.

La resolución también señala que el objetivo de la actualización es sostener un nivel de honorarios que represente un reconocimiento acorde al trabajo realizado por los profesionales en Ciencias Económicas, teniendo en cuenta factores como la complejidad técnica de las tareas, el nivel de responsabilidad y la formación requerida para su ejercicio.

Además, el Consejo Directivo incorporó un mecanismo de actualización periódica: el valor del módulo será revisado cada tres meses tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC para el último período disponible.

Las futuras modificaciones serán comunicadas a través de los canales institucionales del Consejo Profesional.

La decisión se apoya en las facultades otorgadas por la Ley Provincial Nº 4.582 de Arancel de Honorarios y la normativa vigente que regula el ejercicio profesional de los graduados en Ciencias Económicas en Salta.