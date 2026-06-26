“Seguramente existe”: Ossola sobre la “rosca” por el sucesor de Cargnello

El párroco de la parroquia San Lorenzo Mártir, vocero oficial del Arzobispado de Salta, Oscar Ossola se refirió al proceso de designación del futuro arzobispo de Salta y reconoció que existen conversaciones entre autoridades de la Iglesia antes de que el Papa tome una decisión.

En Pelo y Barba, por Aries, fue consultado sobre la posibilidad de que exista una "rosca" o lobby en torno a la sucesión de monseñor Mario Antonio Cargnello.

"Seguramente existe", respondió, aunque aclaró que esas conversaciones no deben confundirse con las versiones que circulan públicamente en Salta.

Según explicó, quienes pueden participar de ese intercambio son cardenales y arzobispos de las principales diócesis del país, que acercan nombres o apreciaciones al nuncio apostólico y, posteriormente, al Papa.

"Evidentemente, en ese nivel, sin lugar a dudas que hablan de quién podría ser el sucesor", señaló.

No obstante, Ossola diferenció ese proceso de las especulaciones mediáticas que ya ubican a un reemplazante para Cargnello.

"Ni el nuncio, cuanto menos el Papa, tiene tiempo para estar viendo estas internas mediáticas", afirmó.

El sacerdote insistió en que la decisión final corresponde exclusivamente al pontífice y remarcó que, desde la mirada de la Iglesia, el objetivo de esas conversaciones es encontrar a la persona más adecuada para conducir la arquidiócesis.

Finalmente, recordó que la continuidad que tuvo Salta en su conducción eclesiástica durante el último siglo refleja un proceso institucional estable y llamó a esperar la decisión que adopte el Vaticano.