Viernes 26: así operan los pasos fronterizos de Salta y Jujuy

La Subsecretaría de Defensa Civil difundió el estado actualizado de los pasos fronterizos de Salta y Jujuy para este viernes 26 de junio, con algunas restricciones operativas debido a las condiciones climáticas y controles de seguridad.

El Paso Internacional de Jama, que conecta Argentina con Chile, permanece habilitado de forma parcial entre las 9 y las 19, aunque presenta inestabilidad y pueden registrarse cortes preventivos por las condiciones meteorológicas en la cordillera.

Por su parte, el Paso Socompa continúa cerrado, mientras que se reportan temperaturas extremas y fuertes vientos en la zona de alta montaña.

En tanto, el Paso de Sico, entre San Antonio de los Cobres y San Pedro de Atacama, se encuentra habilitado de 9 a 19 para todo tipo de vehículos, aunque las autoridades recomendaron circular con precaución por la Ruta Nacional 51 debido a trabajos de Vialidad Nacional. Además, informaron que el complejo registra atención limitada por inconvenientes eléctricos.

En la frontera con Bolivia, el paso Aguas Blancas-Bermejo permanece habilitado durante las 24 horas, aunque se solicita precaución por las demoras que generan los controles de Gendarmería Nacional. La misma situación se registra en el Puerto Chalanas, donde también se reforzó la presencia de organismos de seguridad.

El paso Salvador Mazza-Yacuiba continúa habilitado las 24 horas, al igual que El Condado-La Mamora. En tanto, el paso Misión La Paz-Pozo Hondo funciona entre las 7 y las 20.

Por último, el informe oficial indicó que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad.