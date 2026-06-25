El saludo que cruzó fronteras: alumnos salteños emocionaron a Messi en su cumpleaños

Estudiantes del Colegio Santo Tomás realizaron un homenaje que se volvió viral y llegó hasta el propio capitán de la Selección, quien respondió con un mensaje en redes.
Sociedad25/06/2026Agustina TolabaAgustina Tolaba

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En su cumpleaños numero 39, Lionel Messi recibió miles de saludos de distintas partes del mundo, pero uno de los más destacados llegó desde Salta, donde alumnos del Colegio Santo Tomás organizaron una emotiva sorpresa.

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Los estudiantes, vestidos con la camiseta de la Selección Argentina, formaron un pasillo dentro del establecimiento educativo mientras cantaban, aplaudían y celebraban al capitán albiceleste, en un homenaje que rápidamente fue compartido en redes sociales y se volvió viral.

La sorpresa llegó cuando el propio Lionel Messi reaccionó a la publicación desde su cuenta oficial. El astro argentino respondió al gesto con un breve mensaje: “¡Muchas gracias! 😀”, generando aún más repercusión entre los seguidores.

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