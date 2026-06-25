Impulsan “campamentos sanitarios” para fortalecer la atención de médicos en el interior

Este jueves se presentó el programa “Arturo Oñativia”, una iniciativa que llevará equipos integrados por estudiantes, docentes y profesionales de la salud a distintas localidades del interior provincial para brindar asistencia y desarrollar acciones de prevención de acuerdo con las necesidades de cada comunidad.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la vicedecana de Facultad de Salud de la UNSa, Alejandra Falú, explicó que el proyecto surge a partir de las demandas planteadas por intendentes del interior, quienes solicitaron reforzar la presencia de recursos humanos en salud.

"Vamos a trabajar con campamentos sanitarios para ir al interior profundo, donde los propios intendentes nos demandan el recurso humano en salud", señaló.

El primer operativo se realizará en octubre en Santa Victoria Este y marcará el inicio de una estrategia que buscará llegar de manera periódica a diferentes municipios de la provincia, adaptando la atención a la realidad sanitaria de la comunidad.

"Hay localidades donde las principales problemáticas tienen que ver con el dengue o las enfermedades infecciosas, mientras que en otras preocupan las altas tasas de suicidio o los consumos problemáticos. La idea es conformar mesas de trabajo intersectoriales para dar respuesta a esas necesidades", indicó.

La iniciativa involucrará a organismos provinciales, municipios, empresas, fundaciones y organizaciones sociales con el objetivo de sostener un trabajo articulado en territorio.

"Queremos que los jóvenes conozcan las necesidades concretas de las comunidades y que, a partir de esa experiencia, elijan desarrollar allí su carrera profesional", concluyó.

La carrera de Medicina en Salta

Por otro, la vicedecana realizó un balance de los casi doce años de funcionamiento de la carrera de Medicina en Salta y destacó el crecimiento que tuvo la formación de profesionales en la provincia.

"Ya tenemos 76 egresados y estimamos que antes de fin de año llegaremos a los 100. Muchos ingresaron con las mejores calificaciones a las residencias y varios ya se desempeñan en hospitales del interior", afirmó.

Sin embargo, reconoció que persisten dificultades para cubrir cargos en las zonas más alejadas. "Las demandas siguen siendo muchas y las condiciones del interior profundo no siempre son las óptimas. Eso hace que muchos profesionales no elijan radicarse allí", explicó.