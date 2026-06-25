Mayans tras la caída de la sesión: "Quedó claro que no tienen los votos para sostener a Adorni”

Luego de que el Senado no lograra reunir el quórum necesario y se levantara la sesión en la que se buscaba avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete, el senador nacional José Mayans cuestionó con dureza al oficialismo y sostuvo que detrás de la decisión existe una intención de evitar controles sobre el Poder Ejecutivo.

El legislador defendió la facultad del Congreso para exigir explicaciones a los funcionarios nacionales y afirmó que tanto los senadores como la ciudadanía tienen derecho a conocer cómo se administran los recursos públicos.

“Los senadores tienen derecho y el pueblo tiene derecho a saber en qué gasta el Poder Ejecutivo”, señaló Mayans, al tiempo que cuestionó la interpretación reglamentaria utilizada para impedir el avance del pedido.

Según explicó, la Constitución establece que para avanzar con una interpelación o una moción de censura alcanza con mayoría absoluta, mientras que para una eventual remoción del cargo también se requiere ese número de votos. En ese marco, sostuvo que durante una reunión previa algunos sectores impulsaron el criterio de exigir dos tercios y consideró que se trató de una maniobra para bloquear el tratamiento.

“Quien vota con ese criterio está protegiendo a Adorni”, afirmó el senador, y acusó al oficialismo de realizar una interpretación “torcida” de la Constitución para sostener al funcionario.

Mayans también cuestionó declaraciones públicas atribuidas al jefe de Gabinete y aseguró que existen inconsistencias que deben ser explicadas ante el Congreso. En ese sentido, insistió con que el funcionario debería comparecer ante los legisladores y remarcó que el bloque que integra mantiene tres pedidos concretos: interpelación, moción de censura y eventual separación del cargo.

Además, señaló que la ausencia de quórum dejó al descubierto diferencias internas dentro del oficialismo y sectores aliados. “Quedó evidente que no son 44 los que sostienen ese criterio”, sostuvo.

El senador adelantó que los proyectos fueron girados a comisión y que el debate podría retomarse la próxima semana. También interpretó que existe incertidumbre dentro del Gobierno sobre cómo continuar frente al reclamo opositor.

Por último, hizo referencia a la ausencia de la vicepresidenta durante la jornada legislativa y sostuvo que ese dato también reflejó el clima político que rodeó una sesión que finalmente no pudo realizarse.