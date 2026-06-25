Sin quórum, se cayó la sesión en el Senado donde la oposición buscaba interpelar a Adorni

Los senadores de La Libertad Avanza no bajaron al recinto y la oposición no logró reunir el número necesario para sesionar. En el temario también figuraban pliegos judiciales, ascensos diplomáticos, convenios internacionales y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.
Política25/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La sesión prevista en el Senado fracasó luego de que los legisladores de La Libertad Avanza no bajaran al recinto y la oposición no lograra reunir el quórum necesario.

El temario incluía el intento de avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, además del tratamiento de pliegos judiciales, ascensos diplomáticos, convenios internacionales y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

Con la ausencia del oficialismo, la discusión quedó postergada y el Senado volvió a quedar atravesado por la disputa política entre el Gobierno y la oposición.

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