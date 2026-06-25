El vocero presidencial anunció que el Gobierno pondrá a disposición médicos emergentólogos, brigadas de búsqueda y rescate, plantas potabilizadoras, carpas, insumos y aeronaves.
Sin quórum, se cayó la sesión en el Senado donde la oposición buscaba interpelar a Adorni
Política25/06/2026Ivana Chañi
Los senadores de La Libertad Avanza no bajaron al recinto y la oposición no logró reunir el número necesario para sesionar. En el temario también figuraban pliegos judiciales, ascensos diplomáticos, convenios internacionales y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.
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El Senado salteño aprobó la reforma total del documento. Se destacó la declaración de San Ramón de la Nueva Orán como zona cálida.
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Mediante un monitoreo permanente, con tecnología de avanzada y la labor ininterrumpida de brigadistas y bomberos, continúan las tareas de remoción y enfriamiento en sectores críticos.