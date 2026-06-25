Sin quórum, se cayó la sesión en el Senado donde la oposición buscaba interpelar a Adorni

La sesión prevista en el Senado fracasó luego de que los legisladores de La Libertad Avanza no bajaran al recinto y la oposición no lograra reunir el quórum necesario.

El temario incluía el intento de avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, además del tratamiento de pliegos judiciales, ascensos diplomáticos, convenios internacionales y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

Con la ausencia del oficialismo, la discusión quedó postergada y el Senado volvió a quedar atravesado por la disputa política entre el Gobierno y la oposición.