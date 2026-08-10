“Salta es una provincia de paso y también exportadora de víctimas de trata”, advirtió Davids

En ‘Hablemos de política’ – por Aries - diputada libertaria María Elena Davids puso el foco en la trata de personas y reclamó mayor difusión de la Línea 145, destinada a recibir denuncias y brindar asistencia ante posibles casos, por lo que presentó un proyecto de ley para su debate.

“Estamos en una provincia de paso de víctimas de trata, así como también exportadora de víctimas de trata”, advirtió Davis, al remarcar la particular situación geográfica de Salta y la necesidad de fortalecer las herramientas de prevención.

La legisladora sostuvo que detrás de este delito existen distintas modalidades de explotación. “No solo hablamos de explotación sexual, sino que hablamos de trata laboral, trata digital”, señaló.

En ese marco, consideró que una de las principales herramientas al alcance de la sociedad es el conocimiento de los canales oficiales para pedir ayuda o realizar una denuncia. “Dado a que nosotros no podemos legislar sobre medios de comunicación, mínimamente tenemos que darle visibilidad a una línea que nos permite denunciar y abordar la problemática”, afirmó.

En tanto, Davids puso especial énfasis en el cambio que experimentaron las modalidades de captación y señaló a los menores de edad como uno de los grupos que enfrenta mayores riesgos.

“Con el cambio de modalidades de la trata, los más afectados son nuestros niños”, sostuvo, y mencionó el crecimiento de un circuito que incluye plataformas digitales, videojuegos y sitios vinculados a apuestas.

Según planteó, estos espacios representan un desafío adicional para los organismos encargados de prevenir y combatir la trata, debido a la dificultad para detectar tempranamente situaciones de vulnerabilidad y posibles mecanismos de captación.

“No es una problemática que tenga banderas políticas, nos afecta a todos”, afirmó concluyendo.