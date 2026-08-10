En medio de la polémica por las privatizaciones con las que el gobierno nacional pretende recaudar entre este año y el siguiente alrededor de u$s 2300 millones, en Neuquén, la Fundación Soberanía amplió la denuncia por la que pide que se investigue y, en caso de que corresponda, se anule la privatización de las represas hidroeléctricas del Complejo Comahue, porque “responde a un mecanismo sistemático y planificado para subvaluar los activos del Estado y transferirlos a un grupo reducido de empresas vinculadas al entorno del poder político, todo ello en franca violación del bloque de legalidad administrativa”.
Denuncian una "cadena de ilegalidades" en la privatización de las represas hidroeléctricas
Política10/08/2026
La justicia investiga un mecanismo de subvaluación que terminó beneficiando a los hermanos Neuss para hacerse con activos estratégicos del Estado.
Fuentes del propio gobierno aseguran, por lo bajo, que existe un trasfondo político que deja liberados estos menesteres a un sector interno que esquiva a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. "No entiende de cuestiones técnicas como son las licitaciones", dejan correr, con malicia.
Entre las firmas beneficiadas por la privatización que se solicita que sean citadas, se encuentra Edison, del Grupo Neuss; Central Puerto, de Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escassany; y BML Inversora S.A.U., controlada por MSU Green Energy, propiedad del empresario Manuel Santos Uribelarrea. Según el escrito, se terminó de constituir “un circuito de beneficiarios de las privatizaciones del gobierno nacional”. La causa está siendo tramitada en el juzgado federal de General Roca, encabezado por el magistrado Hugo Greca.
En el documento al que tuvo acceso en exclusiva Ámbito, se describe una “cadena de ilegalidades”, que se compone de cuatro eslabones que apuntan directamente contra el ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo.
- Elusión del Tribunal de Tasaciones de la Nación;
- Subvaluación de activos gracias a la participación del BICE y la confesión de la finalidad recaudatoria;
- La Identificación de los beneficiarios: El Mismo Patrón se Repite, y
- La Consumación de la Ilegalidad: El concurso "Sin Base" y el Apuro Fiscal.
El eje inicial de los cuestionamientos es el rol del Tribunal de Tasaciones de la Nación, bajo la conducción de Julio Villamonte. El TTN, que funciona dentro de la órbita de la cartera de Economía, quedó expuesto, de acuerdo con la presentación, porque no se respetaron los tiempos necesarios para que desarrolle la labor para la que fue creado y, a la vez, porque el verdadero objetivo del Poder Ejecutivo no fue “una tasación objetiva, sino la preconstitución de una causal de imposibilidad temporal”.
La evidencia
“La secuencia temporal de las notas intercambiadas entre la Secretaría de Energía y el TTN, que se acompañaron oportunamente como prueba documental y que han sido publicadas en los medios de comunicación, demuestra una evidente falta de buena fe administrativa y la preconstitución de una causal de imposibilidad temporal”, concluye la presentación.
Acá es donde aparece el BICE, conducido por Maximiliano Voss. Esta entidad, cuya unidad de valuación recién acaba de cumplir un año desde su creación, es la encargada de reemplazar al TTN, por decisión de Caputo. Según la ampliación presentada por Soberanía, “se habría pretendido desplazar las competencias específicas de tasación de bienes del Estado hacia el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) entidad financiera que orbita bajo la dependencia directa del Ministerio de Economía, es decir, del propio órgano que impulsa, diseña y ejecuta el plan de privatizaciones––, que además de ser su principal accionista designa a sus autoridades, configurando así una dependencia funcional y jerárquica que pulveriza cualquier atisbo de imparcialidad técnica”.
En esta línea, señala que el BICE no tiene competencia legal para tasar y carece de independencia técnica, lo que da como resultado que “El Ministerio de Economía concentra las funciones de tasación, pliego, licitación y adjudicación en la misma estructura, propiciando riesgos severos de subvaluación patrimonial y opacidad procedimental, bajo la conducción de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.
La urgencia recaudatoria, combinada con la falta de independencia del tasador “genera un cóctel perfecto para la subvaluación de los activos y el consiguiente perjuicio al erario público”.
Subvaluación de empresas
Por último, la denuncia señala que el elemento que cierra el sistema es “la Metodología de Subvaluación (Flujo de Fondos) y el Peligroso Antecedente de la AGN”. La presentación hace referencia a pesar de que Villamonte alega que el sistema de flujo de fondos es el idóneo para este tipo de tasaciones de empresas públicas a privatizar, en realidad “no constituye una tasación en los términos del TTN, sino un mero ejercicio financiero de "ganancias hipotéticas", tal como lo ha señalado el Ing. Daniel E. Martín, Miembro del TTN (y autor del libro "Ingeniería en Tasaciones")”.
Justamente, como queda expuesta en la referencia la cita es de Daniel Martín, quien actualmente compone el tribunal que conduce Villamonte. Esas líneas contradicen lo que intenta implementar su jefe. ¿Polémica en puerta?
En ese sentido, la denuncia repasa casos en los que el propio TTN usó un método distinto al cual hoy reivindica Villamonte. “El método de FFD no se puede considerar un método objetivo y no es una tasación. Esta afirmación no es una mera opinión técnica. El propio TTN, en sus informes de tasación, ha sostenido que el método del valor sustantivo o patrimonial es el más adecuado para valuar empresas, y ha explicado las razones por las cuales la metodología de Flujo de Fondos Descontados no es apropiada”.
La Norma 20.1 del Tribunal de Tasaciones, en su punto 4 ("Expropiación de empresas"), recomienda expresamente “utilizar el método patrimonial en casos de expropiación, citando la Ley N° 21.499 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 240:18 y 305:1897), que establece que la indemnización no debe incluir "ganancias hipotéticas"”.
Los Neuss, otra vez
El documento cierra aludiendo a las empresas beneficiadas, remarcando que se repiten lo que termina conformando un patrón de conducta. “Alicurá y Cerros Colorados: adjudicadas a Edison Inversiones S.A.U., grupo liderado por los hermanos Patricio y Juan Neuss, señalados como personas con "vínculos de amistad con el asesor presidencial Santiago Caputo. El Chocón--Arroyito: adjudicada a BML Inversora S.A.U., controlada por MSU Green Energy, propiedad del empresario Manuel Santos Uribelarrea. Piedra del Águila: adjudicada a Central Puerto S.A., la misma empresa que se benefició de la subvaluación de las centrales térmicas. Sus principales accionistas son Guillermo Reca, la familia Miguens--Bemberg y Eduardo Escassany”.
Es por eso que la Fundación Soberanía solicitó que citen a los empresarios mencionado y que anulen las privatizaciones.
Ámbito
Te puede interesar
“Salta es una provincia de paso y también exportadora de víctimas de trata”, advirtió DavidsPolítica10/08/2026
La diputada libertaria pidió reforzar la difusión de la Línea 145 y alertó sobre el avance de nuevas modalidades de captación.
El exponencial salto en los gastos de Adorni y su esposa: de $ 1,8 millones a $ 133 millones en un añoPolítica10/08/2026
El fiscal determinó que son inconsistentes los movimientos de dinero, el incremento patrimonial y las declaraciones juradas de Adorni.
Uno de los acusados por el caso $LIBRA argumentó que los ahorristas arriesgaron y perdieronPolítica10/08/2026
Se trata de Mauricio Novelli, el trader que organizó el negocio; afirmó que fue un emprendimiento privado y liberó de responsabilidad a Milei.
Una mayoría reclama un cambio de rumbo, la aprobación que se mantiene por debajo del 40% y se nota un deterioro persistente en la economía cotidiana.
El Gobierno admite que usa fondos de las rutas nacionales para “lograr el equilibrio fiscal”Política10/08/2026
El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que el Ministerio de Economía utiliza un fondo fiduciario para ordenar las cuentas públicas.
El gobernador encabezó la entrega de 138 casas y remarcó que Salta asumió con recursos propios la continuidad de obras que habían quedado inconclusas.
Lo más visto
Estado de rutas en Salta: un profundo socavón obliga a extremar la precaución en la RN 51
Ivana ChañiSalta09/08/2026
Las rutas permanecen transitables, aunque distintos corredores presentan baches, obras y sectores deteriorados que requieren reducir la velocidad.
Gimnasia y Tiro venció a Nueva Chicago y llega al clásico con cuatro triunfos consecutivos
Alfredo BurgosDeportes09/08/2026
El Albo derrotó 2 a 0 al conjunto de Mataderos en el estadio David Michel Torino, por la 24ª fecha de la Primera Nacional. Nicolás Rinaldi y Lautaro Montoya marcaron los goles del equipo salteño, que escaló al quinto lugar de la Zona B.
DNI y pasaporte: el Registro Civil realizará operativos de identificación en Capital y Orán
Ivana ChañiSalta10/08/2026
El organismo provincial desplegará durante esta semana atención móvil y valijas digitales en barrios de ambas localidades para facilitar la gestión de DNI y pasaportes.
Cortan el puente de Vaqueros: cómo serán los ingresos y salidas desde este lunes
Ivana ChañiSalta10/08/2026
El tránsito quedará interrumpido desde las 9 por los trabajos finales del nuevo puente. El corte se extendería hasta el 25 de agosto.
Cayó cerca del 50% el consumo de frutas y verduras en Cofruthos
Ivana ChañiSalta10/08/2026
El mercado atraviesa un escenario de ventas débiles que también afecta a productores y comerciantes por tratarse de mercadería altamente perecedera.