Uno de los acusados por el caso $LIBRA argumentó que los ahorristas arriesgaron y perdieron

Mauricio Novelli, uno de los empresarios cripto que organizó el lanzamiento de la memecoin $LIBRA, se presentó ante la Justicia para afirmar que los ahorristas que compraron el activo no fueron estafados, sino que arriesgaron y perdieron, y enfatizó que fue un emprendimiento privado sin participación estatal.

A su vez liberó de responsabilidad al presidente Javier Milei al sostener que su posteo en la red X el 14 de febrero de 2025, que luego borró anunciando el lanzamiento de la criptomoneda, es “jurídico-penalmente irrelevante”.

Así lo aseguró Novelli, con el patrocinio del abogado Daniel Rubinovich, al reclamar a la Cámara Federal que confirme el fallo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que apartó como querellantes (víctimas) en el caso a los inversionistas Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo.

Esta presentación se da en momentos en que la Cámara Federal, que debe resolver sobre este asunto, está en plena transformación, pues el Gobierno impulsa la llegada de Pablo Yadarola y la ratificación de Pablo Bertuzzi en el tribunal.

El caso debe ser resuelto por la Sala I del tribunal. Bertuzzi quedaría en su cargo y entendería en el caso, pero Leopoldo Bruglia dejaría el cargo y Yadarola asumiría como subrogante, con lo que el Gobierno le daría su impronta al tribunal.

El miércoles, los elegidos por el Gobierno para el tribunal, Yadarola y Bertuzzi —que concursó para el cargo—, deberán presentarse ante la Comisión de Acuerdos del Senado para sus respectivas audiencias públicas, el primer paso para que sus pliegos sean tratados en el recinto y ellos puedan jurar como camaristas.

Si se confirma la salida de los querellantes en el caso, al sostener que no hay estafa, solo persistiría una acusación de negociaciones incompatibles con la función pública, que alcanza al presidente Milei por haber impulsado $LIBRA. Y el avance de esta hipótesis acusatoria solo depende del impulso del fiscal Eduardo Taiano.

Novelli argumentó que la Cámara debe confirmar el apartamiento de los querellantes porque dijo que “el legajo se ha convertido en un intento vano de transformar expost una pérdida especulativa en una maniobra defraudatoria”.

“No subsiste en autos una hipótesis típicamente plausible de estafa que justifique la permanencia de los entonces querellantes en ese rol”, señaló el abogado Rubinovich.

El letrado recordó que “el derecho penal argentino no sanciona pérdidas especulativas, malas decisiones financieras o fenómenos de volatilidad” y que la estafa “exige un engaño idóneo para provocar un error y determinar una disposición patrimonial perjudicial”.

Los querellantes dijeron que fueron inducidos a engaño por una “maniobra defraudatoria concreta, planificada y ejecutada con coordinación milimétrica”, pero la defensa dijo que no precisaron cuál habría sido la supuesta falsedad que los habría llevado a un error en su voluntad.

Descartó el abogado el argumento de que los querellantes actuaron por el temor de quedarse fuera del negocio, algo que en la jerga se denomina FOMO. “Quien actúa impulsado por FOMO no opera creyendo falsamente que el activo carece de riesgo. Tampoco lo hace porque desconozca la volatilidad del mercado, ni porque haya sido inducido a creer una falsedad. Cuanto más se explica la compra por euforia, viralización, momentum o temor a perder una oportunidad, más se debilita la tesis de una disposición gobernada por un error causado mediante engaño”, escribió.

Para la defensa de Novelli, la publicación de Milei en la red X -que luego borró- anunciando el lanzamiento de la memecoin $LIBRA es “jurídico-penalmente irrelevante”. Dijo que su posteo del 14 de febrero de 2025 presentó un “proyecto privado”, orientado a incentivar el crecimiento de la economía argentina.

“La publicación no prometió rentabilidad, estabilidad del precio, respaldo estatal, cobertura frente a pérdidas ni retorno determinado. No prometió nada. Tampoco afirmó que el token fuera un instrumento regulado o carente de riesgo”, indicó y separó a Milei del negocio.

“Los recurrentes intentan atribuir al mensaje un significado que no surge de su texto. Se trató de un mensaje meramente político, que se enfoca en el único aspecto que habría llamado la atención del presidente. Desde la perspectiva allí plasmada, la novedad del proyecto estaba dada por la combinación de la industria blockchain y el financiamiento de pequeñas y medianas empresas de manera descentralizada, esto es, sin acudir al sistema financiero tradicional”, dijo la defensa.

La defensa de Novelli argumentó que “es sorprendente que un mensaje que festeja un mecanismo de financiamiento privado pueda ser entendido como una iniciativa estatal”. Insistió en que no hay un engaño identificable y que las pérdidas por la memecoin son riesgos “libremente asumidos” en un mercado sin regulación.

El memorial transcribe el texto completo del posteo de Milei y argumenta que allí no se prometió rentabilidad, estabilidad de precio, respaldo estatal ni cobertura frente a pérdidas.

Rubinovich relata que la manera en que invirtió y perdió cada damnificado refleja que no eran incautos, sino avezados operadores del mercado cripto y que conocían sus riesgos. “La fluctuación del precio de un activo no puede convertir a todo comprador en víctima de estafa”, resumió el escrito de Novelli.

El empresario dijo que se trata de un mercado no regulado y que rige la “autorresponsabilidad de quien decide adquirir instrumentos altamente volátiles”. La defensa aclaró, sin embargo, que eso “no es una autorización para engañar” y que los deberes de autoprotección no neutralizan una mentira: simplemente, sostiene, en este caso no hay mentira que neutralizar.

Novelli dijo que los inversionistas ahora buscan convertir la causa en un caso de corrupción porque no pueden probar la estafa. Se refiere a las acusaciones de negociaciones incompatibles con la función pública. Por eso señalan que “el querellante particular no es un fiscal anticorrupción, ni un acusador por acción popular”. Incluso sostuvo que los querellantes no acreditaron ser titulares de las billeteras desde las que dicen haber comprado.

La decisión que tome la Sala I -integrada por Bruglia, Mariano Llorens y Bertuzzi-, por ahora, definirá si los cinco damnificados recuperan el rol que les permitió, hasta julio, proponer medidas de prueba, insistir con pedidos de indagatoria y apelar resoluciones.

Sin ellos, la acusación queda exclusivamente en manos del fiscal Taiano, cuestionado por las propias querellas por demoras y objeto de un pedido de la comisión especial de Diputados ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público.

El expediente, mientras tanto, avanza por otro carril: antes de la feria, Martínez de Giorgi hizo lugar a un pedido de Taiano y ordenó congelar 25 direcciones de criptoactivos en Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex, con requerimientos de identificación de titulares a partir de un informe del Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal.

En paralelo, un grupo de ahorristas patrocinados por Nicolás Oszust prepara una demanda civil por daños y perjuicios contra los imputados, tras el fracaso de la mediación.

Vínculo añejo

El vínculo entre Milei y Novelli no nació en la política, sino en el negocio de las capacitaciones financieras. Novelli fundó junto a su socio Jeremías Walsh el instituto N&W Professional Traders, dedicado a la formación en trading e inversiones. Fue en ese ámbito donde arrancó la relación: Milei dictaba cursos allí desde 2020 a cambio de honorarios.

Novelli empezó a pagarle a Milei en pesos y en dólares por sus servicios como economista, y la relación se expandió a medida que el libertario ganó protagonismo mediático, obtuvo la banca de diputado y llegó finalmente a la Presidencia.

La documentación incorporada al expediente muestra que ese primer contacto comercial se consolidó con el tiempo hasta derivar en un trato frecuente, con un nivel de confianza que excedía lo profesional.

Novelli visitó la Casa Rosada en más de una oportunidad y tuvo encuentros con el Presidente y con Karina Milei. Una selfie en Casa Rosada habría sido clave para atraer sponsors al Tech Forum y reforzar el perfil de Novelli dentro del ecosistema cripto.

Junto a Manuel Terrones Godoy organizó el Tech Forum Argentina en 2024, el evento donde Milei conoció a Julian Peh, el empresario radicado en Singapur señalado entre los responsables de la creación del token.

Del celular de Novelli surgieron comunicaciones con Karina Milei y una videollamada que incluyó a Santiago Caputo, además de cerca de 200 interacciones durante el fin de semana del derrumbe del token. También se recuperó un documento en inglés, fechado tres días antes del lanzamiento, que describe un esquema de pagos por cinco millones de dólares vinculado a la promoción de la moneda digital.

La Nación