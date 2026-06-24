Diputados: LLA logró quórum y buscará aprobar dos leyes económicas

La Libertad Avanza intentará darles media sanción a los proyectos de super-RIGI y acuerdo con bonistas. Se prevé un clima de tensión ante la insistencia de la oposición para interpelar al jefe de Gabinete.
Política24/06/2026

La Cámara de Diputados dio este miércoles inicio a la sesión especial en base a un temario confeccionado por el oficialismo que tiene como eje central la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI).

A las 12:26, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, acreditó la presencia de 129 legisladores para el quórum, y habilitó la sesión, que comenzará con el debate del proyecto para aprobar los acuerdos de conciliación del Estado nacional con dos grupos acreedores.

image (18)Adrián Ravier asistirá a la sesión de Diputados

El Súper RIGI busca captar mega inversiones en industrias de frontera tecnológica a partir de suculentas exenciones impositivas y beneficios aduaneros y cambiarios, y alcanzará a proyectos vinculados a actividades que aún no existen en Argentina o que están en etapa de experimentación.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail