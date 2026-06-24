Adrián Ravier asistirá a la sesión de Diputados

El flamante vocero presidencial, Adrian Ravier, asistirá este miércoles a la sesión en la Cámara de Diputados como diputado por la provincia de La Pampa.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la presencia de Ravier en el recinto será para aportar al quórum que necesita el oficialismo para avanzar en el Super RIGI y acuerdos con fondos buitre.

Ravier aún no fue oficializado de manera formal en el cargo de vocero presidencial tras haber sido elegido por el Gobierno de Javier Milei como el reemplazante de Manuel Adorni. Dado esta situación, el diputado de la Libertad Avanza apoyará al oficialismo en carácter de legislador y votará a favor del partido que preside Gabriel Bornoroni para dar con la mayoría de los votos ya que la fuerza política que dirige el Gobierno cuenta con poco margen para poder dar el quórum en la Cámara Baja.

El nombramiento del economista fue anunciado el pasado viernes 19 de junio por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras un encuentro clave mantenido en la Quinta de Olivos junto al presidente Javier Milei

El eje principal de esta sesión especial, convocada por La Libertad Avanza, radica en el debate del Súper RIGI. Esta iniciativa oficialista busca otorgar amplias exenciones impositivas y beneficios cambiarios para atraer mega inversiones tecnológicas superiores a los 1.000 millones de dólares.

El temario incluye también el tratamiento de los acuerdos de conciliación con los últimos grupos de acreedores remanentes del default de 2001. En la misma jornada parlamentaria, se buscará dar luz verde a una serie de tratados bilaterales en materia fiscal y de seguridad social alcanzados con Francia, Italia y Suiza.