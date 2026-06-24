Ola de frío: cómo evitar accidentes con monóxido de carbono al calefaccionar la vivienda

A raíz del intenso frío que azota a la ciudad, la Municipalidad de Salta brinda una serie recomendaciones para evitar accidentes con monóxido de carbono.

Se busca que los salteños conozcan cómo prevenir accidentes en el hogar que pueden ocurrir al calefaccionar las viviendas.

Se recuerda que el monóxido es altamente peligroso, ya que no es detectable a través de los sentidos, porque carece de olor, sabor y color.

Es importante tener sumo cuidado con las fuentes más comunes monóxido de carbono, las cuales son: estufas, salamandras, braseros, termotanques, generadores de electricidad, hogares a leña, calderas, caños de escape, calefones y cocinas.

Los síntomas de intoxicación son: dolor de cabeza, náuseas o vómitos, mareos y cansancio, letargo o confusión, desmayos o convulsiones y alteraciones visuales.

Lo que siempre se debe hacer:

– Las instalaciones de gas y su mantenimiento deben realizarse por un gasista matriculado

– Asegurar que las rejillas y conductos de ventilación no estén obstruidos

– Revisar y controlar que el color de la llama sea azul

– Respetar las instrucciones de uso de los aparatos a combustión indicada por el fabricante

– Mantener los ambientes permanentemente ventilados

– Instalar artefactos de tiro balanceado y aprobados por los organismos competentes

– Todos los artefactos deben contar con válvulas de seguridad y ser instalados de forma fija

– En caso de emergencia llamar al 911

– Evitar dormir con braseros a carbón o con el horno de la cocina encendido