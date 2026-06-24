Sáenz reclamó más recursos y advirtió que los ATN no alcanzan ni para el transporte

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, realizó un diagnóstico crítico de la situación económica del país al señalar que, si bien algunos indicadores macroeconómicos muestran señales positivas, estos no se reflejan en la realidad cotidiana de la población.

El mandatario provincial afirmó que el impacto de las variables nacionales no llega a la economía diaria de las familias. “Estará muy bien la macro, pero no impacta en la micro. El consumo cada vez es menor”, sostuvo.

En ese sentido, Sáenz señaló que en la provincia se observa una caída del consumo, cierre de empresas y pérdida de empleo. “La gente la está pasando muy mal. Hay cada vez más personas sin trabajo, por lo menos es lo que estamos viviendo nosotros”, expresó.

El gobernador también cuestionó la falta de inversiones y advirtió que las herramientas de asistencia económica actuales resultan insuficientes frente a las necesidades provinciales. En ese marco, mencionó que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no alcanzan para cubrir los déficits estructurales, particularmente en áreas como el transporte.

“Eso no nos alcanza ni para cubrir la mitad del déficit que tenemos en el transporte de un mes”, afirmó.

Sáenz también puso el foco en la situación del comercio y la actividad económica local, al señalar que el sector atraviesa dificultades. “En Salta el comercio no la está pasando bien”, indicó.

Asimismo, advirtió sobre la existencia de evasión fiscal y contrabando, lo que —según dijo— genera una competencia desleal para quienes cumplen con sus obligaciones tributarias.

“Hay contrabando de todo. Las cosas entran sin impuestos y compiten de manera absolutamente desleal con los que sí pagan”, señaló.

El mandatario provincial cuestionó además el impacto de estas prácticas en la actividad formal. “El que paga impuestos, que llega al 40 o 50% de lo que vende, no puede competir en esas condiciones”, sostuvo.

Finalmente, Sáenz remarcó que la percepción económica de la calle no siempre coincide con los indicadores oficiales. “Uno mira los números, pero no es una planilla Excel. La realidad es lo que pasa en cada metro cuadrado del país”, concluyó.