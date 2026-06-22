Operativos veterinarios gratuitos llegan a Villa Lavalle y Limache

La Municipalidad de Salta llevará adelante este lunes una nueva jornada de servicios veterinarios gratuitos destinada a promover el cuidado responsable de mascotas y prevenir enfermedades zoonóticas.

Por un lado, el Móvil Quirúrgico Veterinario atenderá de 8.30 a 13 horas en la cancha ubicada en la intersección de Langou y Carlos Outes, en Villa Lavalle. La atención se realizará con turnos solicitados previamente a través de WhatsApp al 387-4028366.

Desde el área de Bienestar Animal informaron que se otorgarán hasta 30 turnos por jornada y recordaron la importancia de cumplir con las condiciones prequirúrgicas indicadas para evitar riesgos durante las intervenciones. El operativo también continuará el próximo 24 de junio.

Vacunación antirrábica en Limache

Además, de 9.30 a 12.30 horas, se desarrollará un operativo gratuito de vacunación antirrábica y desparasitación en la esquina de avenida Abraham Rallé y Luis R. Flores, en barrio Limache.

La atención será por orden de llegada y estará destinada a perros y gatos. Se solicita a los vecinos concurrir con los animales sujetos con correa y, en caso de ser necesario, con bozal.

Desde el municipio aclararon que el operativo se suspenderá en caso de lluvia.