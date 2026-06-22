Avanza la nueva obra social para policías federales, gendarmes y prefectos

El Ministerio de Seguridad Nacional avanzó con la puesta en funcionamiento de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad, conocida como OSFFESEG, y dispuso medidas para garantizar cobertura de salud a sus beneficiarios.

La decisión fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 554/2026, firmada por la cartera nacional.

El antecedente directo es el Decreto 88/2026, que creó la obra social como un ente autárquico dentro del Ministerio de Seguridad Nacional, con personería jurídica propia y capacidad para actuar en el ámbito público y privado.

Atención para personal federal y sus familias

La norma apunta a dar cobertura a los beneficiarios alcanzados por el nuevo esquema. Esto incluye a afiliados titulares obligatorios y voluntarios, además de los beneficiarios incorporados al grupo familiar del afiliado titular.

En provincias como Salta, donde hay presencia de fuerzas federales en zonas de frontera, rutas, controles y dependencias nacionales, la medida puede tener impacto directo sobre agentes y familias que dependen de la cobertura sanitaria vinculada a su actividad.

La resolución busca evitar vacíos de atención durante el proceso de implementación de la nueva estructura.

Una transición sensible

El punto central es sanitario y administrativo: la obra social ya fue creada, pero ahora Nación debe asegurar que la cobertura llegue de manera efectiva a los beneficiarios.

Para los afiliados, la discusión no pasa por el nombre del organismo sino por algo más concreto: qué prestadores tendrán disponibles, cómo accederán a consultas, medicamentos, prácticas, estudios y tratamientos.

La implementación quedará bajo responsabilidad del Ministerio de Seguridad Nacional, que deberá ordenar el funcionamiento operativo de la cobertura.