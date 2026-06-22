El Gobierno autorizó deuda por hasta USD 5.000 millones con jurisdicción en Nueva York

El Gobierno nacional autorizó operaciones de financiamiento por hasta USD 5.000 millones y habilitó la inclusión de cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales de Nueva York para eventuales controversias vinculadas a esos préstamos.

La medida fue formalizada mediante el Decreto 478/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El texto faculta al órgano responsable de la administración financiera nacional a avanzar con préstamos denominados en dólares estadounidenses, mediante entidades financieras internacionales y con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito.

El costo detrás del financiamiento

El decreto establece que los gastos derivados de estas operaciones serán imputados al Servicio de la Deuda Pública.

En términos concretos, la medida habilita al Ejecutivo a negociar condiciones financieras, plazos, monedas, bancos participantes, agentes de pago, calificadoras de riesgo, comisiones y otros gastos asociados a la operación.

También autoriza a determinados funcionarios a firmar la documentación necesaria para concretar los préstamos.

Bienes protegidos ante eventuales reclamos

Aunque el decreto admite jurisdicción extranjera, aclara que no implica renunciar a la inmunidad de ejecución sobre determinados bienes del Estado argentino.

Entre los bienes protegidos figuran reservas y cuentas del Banco Central, bienes de dominio público, bienes afectados a servicios esenciales, patrimonio cultural, bienes militares, bienes diplomáticos e impuestos o regalías adeudadas a la República Argentina.

La decisión vuelve a poner en agenda el esquema de financiamiento externo del Gobierno y su impacto sobre la deuda pública.