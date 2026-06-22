Elecciones en el PRO Salta: contundente triunfo de la lista Unión Republicana

La dirigente María Eugenia "Cocó" Varela se convirtió en la nueva presidenta del PRO Salta tras imponerse ampliamente en las elecciones internas celebradas este domingo 21 de junio.

De acuerdo con el comunicado difundido por la Junta Electoral del PRO Distrito Salta, la lista "Unión Republicana" obtuvo el 72,67% de los votos, mientras que la lista "Unidad", encabezada por Rolando Carrizo, alcanzó el 27,33%.

Los resultados corresponden al escrutinio provisorio realizado sobre las mesas habilitadas para la elección partidaria y todavía deberán ser ratificados mediante el escrutinio definitivo.

Amplia ventaja en la elección interna

La diferencia de más de 45 puntos porcentuales le permitió a Varela consolidar su liderazgo dentro del espacio y quedarse con la conducción del partido a nivel provincial.

Desde la Junta Electoral aclararon que los resultados permanecen sujetos al análisis de la documentación electoral y a la resolución final del organismo, tal como establece el reglamento partidario vigente.

A la espera de la proclamación definitiva

Tras la difusión de los números preliminares, el PRO Salta agradeció la participación de los afiliados que formaron parte de la jornada electoral.

Con este resultado, y a la espera de la oficialización definitiva, "Cocó" Varela quedó encaminada para asumir la presidencia del partido en la provincia y conducir el proceso de reorganización política de cara a las próximas elecciones.