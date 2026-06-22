Alerta para clínicas y sanatorios: ANMAT retiró instrumental quirúrgico del mercado

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió el uso, comercialización y distribución de una serie de productos médicos Stryker en todo el país.

La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante una disposición de la ANMAT y alcanza a instrumental utilizado en ámbitos quirúrgicos y sanitarios.

Entre los productos prohibidos figuran un portabrocas con llave, un accesorio Hudson/Trinkle modificado, una sierra sagital System 7, una pieza de mano rotatoria System 8 y un martillo identificado como instrumental asociado.

Impacto en sanatorios, clínicas y quirófanos

La decisión obliga a retirar del circuito de uso y comercialización los productos alcanzados por la disposición. Para clínicas, sanatorios, hospitales y proveedores médicos, el punto central será revisar stock, trazabilidad e instrumental disponible.

En la práctica, cualquier institución que tenga alguno de estos elementos deberá suspender su uso y adecuarse a la prohibición nacional.

La medida también fue comunicada a autoridades sanitarias jurisdiccionales, a Defensa del Consumidor y a áreas de control normativo.

Control sobre productos de salud

Las disposiciones de ANMAT buscan evitar que productos médicos sin condiciones verificadas, con irregularidades o bajo investigación continúen en circulación.

La prohibición rige para todo el territorio nacional y alcanza tanto al uso como a la distribución y comercialización, por lo que no queda limitada sólo a proveedores.