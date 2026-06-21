Día del Padre: entre el abrazo, la distancia y los nuevos modelos de familia

Cada tercer domingo de junio, el Día del Padre invita a detener la rutina para celebrar un vínculo que también cambió con el tiempo.

Lejos de las imágenes tradicionales, hoy la paternidad se expresa de múltiples maneras. Padres que crían solos, abuelos que ocupan un lugar central en la familia, padrastros que acompañan desde hace años, padres separados que buscan compartir tiempo de calidad con sus hijos y hombres que ejercen una crianza más cercana y participativa que la de generaciones anteriores.

La fecha también encuentra a muchas familias atravesadas por dificultades económicas que obligan a resignar regalos o reuniones numerosas. Sin embargo, el valor de la celebración suele estar menos en lo material que en la posibilidad de compartir una mesa, una llamada telefónica o simplemente un momento de encuentro.

Para otros, el Día del Padre llega acompañado por la ausencia. Padres que ya no están, hijos que viven lejos o vínculos interrumpidos que transforman la jornada en un espacio de memoria y reflexión.

En un contexto social marcado por cambios profundos en la estructura familiar, la figura paterna continúa asociada a valores como el acompañamiento, la protección, el ejemplo y la responsabilidad. Aunque los modelos evolucionan, permanece la importancia de construir vínculos presentes y afectivos.

Más allá de los regalos y los saludos en redes sociales, el Día del Padre ofrece una oportunidad para valorar a quienes asumieron el desafío de acompañar, educar y estar presentes en cada etapa de la vida.

Porque, en definitiva, la paternidad no se mide por una fecha en el calendario, sino por los gestos cotidianos que dejan huella mucho después de que termina la celebración.