Prohíben drones y restringen accesos en el sepelio de Jorge Messi

Las autoridades dispusieron un bloqueo aéreo y terrestre en torno al cementerio El Prado, donde se realiza la despedida de Jorge Messi. La medida incluye la prohibición de drones, vallados preventivos y restricciones de acceso al público.

La información difundida por Noticias Argentinas señala que el operativo se reforzó después de que durante la jornada previa se detectaran drones utilizados por medios de comunicación en las inmediaciones del predio.

Además, se instalaron perímetros para ordenar el ingreso de vehículos y mantener alejados a los medios. El dispositivo se mantendrá hasta este domingo al mediodía, cuando está previsto que finalice la ceremonia.