Prohíben drones y restringen accesos en el sepelio de Jorge Messi

El cementerio El Prado, en Pérez, permanece bajo un fuerte operativo de seguridad para preservar la intimidad de la familia. Solo pueden ingresar vehículos autorizados.
Sociedad09/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

cementerio-el-solar-messi

Las autoridades dispusieron un bloqueo aéreo y terrestre en torno al cementerio El Prado, donde se realiza la despedida de Jorge Messi. La medida incluye la prohibición de drones, vallados preventivos y restricciones de acceso al público.

La información difundida por Noticias Argentinas señala que el operativo se reforzó después de que durante la jornada previa se detectaran drones utilizados por medios de comunicación en las inmediaciones del predio.

Padre de LEO MESSI(1)Lionel Messi y el recuerdo de su padre tras su muerte: “Esperaba que llegue para abrazarlo”

Además, se instalaron perímetros para ordenar el ingreso de vehículos y mantener alejados a los medios. El dispositivo se mantendrá hasta este domingo al mediodía, cuando está previsto que finalice la ceremonia.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail