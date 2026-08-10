El movimiento anarquista que creció entre obreros salteños

La Salta de comienzos del siglo XX no estuvo atravesada únicamente por las estructuras tradicionales y conservadoras. En esos años también comenzó a desarrollarse un movimiento anarquista con presencia entre trabajadores, sindicatos, publicaciones y distintos espacios de participación social.

El historiador Nicolás Gana, en NyN por Aries ubicó en 1901 uno de los momentos centrales para ese proceso. Ese año se fundó el Club Libertad, llegó a Salta el abogado y militante italiano Pietro Gori y se organizó la Sociedad de Resistencia de Obreros Panaderos.

El Club Libertad funcionó como punto de encuentro para trabajadores que debatían sobre condiciones laborales y organización por oficio, pero también como un espacio vinculado con la educación, la cultura y la recreación.

Según explicó Gana, las ideas anarquistas también circularon a través de periódicos, libros y correspondencia. Entre los referentes de la época mencionó a Juan Riera y destacó además el impacto que tuvo la construcción del Ramal C-14 hacia Huaitiquina, donde la concentración de trabajadores e inmigrantes favoreció la circulación de nuevas ideas políticas y sindicales.

En 1904 se creó la Federación Obrera de Salta y comenzaron a ganar espacio publicaciones como La Luz y El Defensor. La organización alcanzó además a panaderos, mozos, carreros, dependientes de comercio y otros sectores del mundo del trabajo.

El movimiento atravesó también momentos de fuerte conflictividad política y represión, pero logró sostener presencia durante las décadas siguientes. En los años 20 aparecieron además expresiones vinculadas con la participación de las mujeres, como el Sindicato de Obreras de la Aguja.

El recorrido permite recuperar una parte menos difundida de la historia provincial: una Salta donde también existieron organizaciones obreras, periódicos, bibliotecas y espacios que cuestionaban las condiciones laborales y el orden social de la época.