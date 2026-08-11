Compras online, billeteras virtuales y deudas disparan las denuncias de consumidores

Las billeteras virtuales forman parte de operaciones cada vez más cotidianas, pero su uso también plantea nuevos problemas para los usuarios. Transferencias enviadas por error y préstamos que aparecen en cuentas sin haber sido solicitados son algunas de las consultas que se registran actualmente en Salta.

"Cada vez utilizamos menos efectivo y el primer cuidado que tenemos que tener como consumidores es prestar especial atención a los datos que se piden y a los que suministramos para hacer esas transacciones", explicó el titular de Defensa del Consumidor municipal, Alberto Córdoba, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

El funcionario señaló que la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor también alcanza a las relaciones entre los usuarios y las empresas que prestan este tipo de servicios financieros digitales. En ese marco, consideró fundamental que las condiciones de uso y, especialmente, las vías disponibles para reclamar puedan identificarse fácilmente.

"Al momento de bajar una aplicación que nos permite tener una billetera virtual, los canales de comunicación tienen que estar claros. Tiene que haber una línea directa entre el consumidor y el prestador", remarcó.

El funcionario indicó que, ante una operación desconocida o realizada equivocadamente, el primer paso es utilizar las vías oficiales de la plataforma y reunir los comprobantes y datos relacionados con el movimiento. Si el problema persiste, el usuario puede iniciar un reclamo para que la empresa aporte información sobre la operación y buscar una solución mediante una instancia de conciliación.

Las denuncias podrían crecer un 80% este año

El aumento de las operaciones digitales también comienza a reflejarse en los reclamos. Córdoba señaló que en lo que va de 2026 ya se registraron alrededor de 700 denuncias, prácticamente la misma cantidad con la que cerró todo 2025, y estimó que, de mantenerse el ritmo actual, el año podría terminar con un crecimiento cercano al 80%.

Entre los motivos aparecen con mayor frecuencia las compras online, las operaciones con billeteras virtuales y situaciones de sobreendeudamiento. "También podemos hacer otra lectura: el vecino empezó a tomar conciencia de las herramientas que tiene para hacer valer sus derechos. Entendemos que las dos cuestiones van de la mano", sostuvo.

En ese contexto, anticipó que el próximo 28 de agosto se realizará una charla con talleres sobre billeteras virtuales en el Centro Cultural Dino Saluzzi. La actividad contará con representantes de plataformas que explicarán su funcionamiento y las medidas de seguridad disponibles para los usuarios. Córdoba agregó que las consultas pueden realizarse de lunes a viernes, de 8 a 14, o mediante WhatsApp al 387 254-2826.