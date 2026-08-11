Tarjetas, QR y transferencias: qué tener en cuenta al comprar por el Día del Niño

En el marco del Día del Niño, una fecha que suele impulsar la compra de juguetes, celulares, tablets y otros regalos, desde Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Salta recomendaron prestar atención a los precios, las condiciones de financiación y las garantías antes de concretar una operación.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, Alberto Córdoba, titular del organismo, remarcó que una de las primeras cuestiones que debe observar el consumidor es el valor final del producto cuando realiza un único pago. "Elijamos la forma de pago que elijamos, el precio tiene que ser el mismo. Si pagamos por transferencia, QR o tarjeta de crédito en un pago, no puede haber diferencias", sostuvo.

Cuando la compra se financia en cuotas, recomendó solicitar toda la información antes de aceptar la operación, especialmente sobre la cantidad de pagos y los intereses aplicados. También aconsejó controlar el comprobante emitido al finalizar la compra.

"Tenemos que requerir la información necesaria, saber hasta cuántas cuotas es sin interés y a partir de cuáles se aplica interés. En el cupón tiene que figurar la cantidad de cuotas en las que estamos realizando la compra", explicó. Conservar tanto ese documento como el ticket permitirá respaldar posteriormente un eventual reclamo.

Otro punto central son las garantías, particularmente ante la compra de productos tecnológicos y electrodomésticos. Córdoba recordó que los consumidores cuentan con una garantía legal y que la protección también alcanza a determinados productos usados, aunque con plazos diferentes.

"Con los comprobantes de compra contamos con una garantía de que el artefacto está en condiciones de venta", indicó, y agregó que algunos comercios ofrecen además extensiones sobre el período obligatorio.

La información exhibida antes de comprar también debe ser suficiente para permitir una decisión consciente. Según explicó el funcionario, el consumidor debe poder conocer el precio y las características del producto, además de las alternativas disponibles para abonarlo.

A las compras tradicionales se suma el crecimiento del comercio electrónico. Córdoba destacó que cada vez más consumidores recurren a plataformas digitales, una modalidad que requiere cuidados adicionales y que cuenta con herramientas específicas para proteger al comprador. Entre ellas mencionó el botón de arrepentimiento y la posibilidad de devolver una compra realizada a distancia cuando corresponda.