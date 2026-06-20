Cafayate: controlaron el incendio, pero sigue la alerta por viento Zonda

El incendio forestal que afectó a Cafayate fue controlado y los equipos de emergencia iniciaron la etapa de enfriamiento en toda la zona afectada, según confirmó a Aries una fuente de Defensa Civil.

La brigada forestal permanecerá en el lugar hasta el martes para monitorear posibles reinicios del fuego. La decisión responde al alerta por viento Zonda previsto para este domingo en la zona, una condición climática que ya había favorecido la propagación de las llamas en jornadas anteriores.

El operativo se concentra ahora en asegurar el perímetro quemado y evitar que las altas temperaturas, el viento o los focos calientes reactiven el incendio.

El fuego había generado preocupación en Cafayate, donde hasta ayer se reportaban más de 200 hectáreas afectadas y dificultades para controlar el avance de las llamas.