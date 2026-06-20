Cafayate: controlaron el incendio, pero sigue la alerta por viento Zonda

El incendio forestal que afectó a Cafayate fue controlado y los equipos de emergencia iniciaron la etapa de enfriamiento en toda la zona afectada, según confirmó a Aries una fuente de Defensa Civil.
La brigada forestal permanecerá en el lugar hasta el martes para monitorear posibles reinicios del fuego. La decisión responde al alerta por viento Zonda previsto para este domingo en la zona, una condición climática que ya había favorecido la propagación de las llamas en jornadas anteriores.
Durante dos jornadas se realizarán talleres educativos, atención del Registro Civil, asesoramiento institucional y entrega de escrituras. También habrá capacitación abierta sobre plataforma minera e inteligencia artificial.
El Santo igualó 0 a 0 en Posadas frente al líder de la Zona B del Torneo Federal A. El equipo salteño sumó un punto, pero sigue fuera de los puestos de clasificación cuando restan cuatro fechas para el cierre de la fase regular.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para este domingo 21 de junio por fuertes ráfagas que podrían superar los 80 km/h en los Valles Calchaquíes y alcanzar los 90 km/h en sectores de la Puna salteña.
A pesar de los agresivos esfuerzos comerciales desplegados por los comercios minoristas, las ventas por el Día del Padre de 2026 registraron una caída del 0,3% en comparación con el año anterior, medidas a precios constantes.