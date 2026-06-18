Varicela en Salta: Salud confirmó brotes en Apolinario Saravia, Orán y Capital

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Salud confirmó brotes de varicela en escuelas de Apolinario Saravia, Orán y Salta Capital, con alrededor de 140 casos registrados en la provincia.

El dato fue confirmado por Francisco García Campos, director general de Coordinación Epidemiológica de Salta, en diálogo con Pelo y Barba, por Aries.

El funcionario explicó que la situación requiere seguimiento sanitario y acciones de prevención, aunque descartó un escenario de alarma.

“Siempre que tengamos un brote nos vamos a preocupar, pero no es para alarmarse”, señaló.

Brotes en chicos no alcanzados por la vacuna

García Campos indicó que los casos aparecen principalmente en adolescentes de entre 13 y 16 años. Esa franja no recibió la vacuna contra la varicela cuando era bebé porque la dosis fue incorporada al calendario nacional recién en 2015, para niños nacidos desde octubre de 2013.

Por esa razón, los menores de 13 años son quienes hoy tienen mayor cobertura.

El funcionario sostuvo que antes de la pandemia la provincia registraba entre 2.500 y 3.000 casos anuales, por lo que el escenario actual es muy inferior al de años anteriores.

La tarea sanitaria apunta ahora a contener los brotes, revisar coberturas de vacunación y evitar que la enfermedad alcance a personas vulnerables, como pacientes oncológicos, inmunosuprimidos, personas con VIH o embarazadas.