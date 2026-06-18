Hallaron una persona sin vida en el macrocentro: “los vecinos llamaron por un hombre en llamas”

Un hombre mayor de edad fue encontrado sin vida en la vía pública en calle Junín, cercanía de Entre Ríos, según confirmó por Aries el responsable de Prensa de la Policía provincial, Juan Posadas. El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana, tras un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre una persona que se estaría quemando en la zona.

De acuerdo a la información oficial, fueron vecinos del lugar quienes asistieron inicialmente a la víctima hasta la llegada del personal de SAMEC, que constató que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Posadas indicó que el hecho ocurrió sobre la vereda y que, por el momento, no se pudo determinar si la persona se encontraba en situación de calle, ya que continúa el proceso de identificación. Asimismo, señaló que también se trabajará para establecer la causa del fallecimiento y otras circunstancias vinculadas al hecho.

En el lugar interviene personal de la Comisaría Quinta, con jurisdicción en la zona, bajo la dirección de la unidad de graves atentados contra las personas, junto a criminalística y equipos técnicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), quienes realizan las pericias correspondientes.

El cuerpo permanece en el sitio como parte del protocolo de preservación de la escena, hasta la llegada de los recursos científicos dispuestos por la fiscalía penal. En paralelo, se analizan cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona, además de testimonios de vecinos que fueron los primeros en intervenir.

El vocero policial confirmó que la vivienda cercana al hecho se encuentra deshabitada y que aún no se pudo establecer si la víctima tenía relación con el lugar o sus propietarios.