Allanamientos en el norte por una causa de trata

La Policía detuvo a varias personas y secuestró celulares, computadoras y documentación. La investigación apunta a una presunta organización que captaba víctimas mediante plataformas digitales.
Policiales06/08/2026

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La Policía de Salta realizó allanamientos en distintas localidades del norte provincial en el marco de una causa por presuntos ciberdelitos vinculados a la trata de personas.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Dirección General de Investigaciones, a través de la División Trata de Personas, y se concretaron por orden judicial.

Como resultado del operativo, varias personas fueron detenidas y se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento y documentación de interés para la causa.

La investigación busca determinar si una organización utilizaba redes sociales, aplicaciones de mensajería y falsas ofertas laborales para captar posibles víctimas.

El material incautado será sometido a pericias para establecer el alcance de las maniobras, identificar a otros involucrados y determinar si existen más personas afectadas.

La causa continúa bajo reserva judicial y, hasta el momento, no se difundieron las identidades de los detenidos.

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