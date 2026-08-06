Allanamientos en el norte por una causa de trata
La Policía de Salta realizó allanamientos en distintas localidades del norte provincial en el marco de una causa por presuntos ciberdelitos vinculados a la trata de personas.
Los procedimientos estuvieron a cargo de la Dirección General de Investigaciones, a través de la División Trata de Personas, y se concretaron por orden judicial.
Como resultado del operativo, varias personas fueron detenidas y se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento y documentación de interés para la causa.
La investigación busca determinar si una organización utilizaba redes sociales, aplicaciones de mensajería y falsas ofertas laborales para captar posibles víctimas.
El material incautado será sometido a pericias para establecer el alcance de las maniobras, identificar a otros involucrados y determinar si existen más personas afectadas.
La causa continúa bajo reserva judicial y, hasta el momento, no se difundieron las identidades de los detenidos.