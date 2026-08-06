Motociclista hospitalizada, tras un choque en Juramento y España

Una motociclista resultó herida tras un siniestro vial ocurrido en la intersección de las calles Juramento y España, en la ciudad de Salta.

Según informó a Aries la inspectora de Tránsito Municipal Carmen Quilpildor, una Ford EcoSport circulaba por Juramento, mientras que la motocicleta lo hacía por España. Como consecuencia del impacto, la conductora de la moto sufrió politraumatismos y fue trasladada en ambulancia del Samec al hospital San Bernardo.

Al conductor de la camioneta se le realizó el control de alcoholemia, que arrojó resultado negativo. Además, contaba con toda la documentación correspondiente y fue liberado tras las actuaciones policiales y de Criminalística.

La motocicleta fue trasladada a la Comisaría Primera. La inspectora señaló que no se pudo controlar en el lugar la documentación ni realizar el test de alcoholemia a la mujer debido a su traslado al hospital.

Quilpildor advirtió que la zona registra un importante flujo vehicular durante los horarios pico y que, en algunos momentos, personal municipal debe intervenir para ordenar el tránsito.