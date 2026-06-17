La tensión en Medio Oriente podría trasladarse a los precios y la economía global

La especialista en Relaciones Internacionales, Lic. Carolina Romano Buryaile, analizó las consecuencias del conflicto en Medio Oriente y sostuvo que, aunque se trata de una guerra geográficamente distante, sus efectos ya comienzan a sentirse en la economía internacional y podrían tener repercusiones directas sobre Argentina en los próximos meses.

Durante su análisis en N&N, explicó que la estabilidad de la región es un factor determinante para el funcionamiento de múltiples sectores de la economía global.

“Podemos decir que es un conflicto lejano, pero la estabilidad de Medio Oriente nos afecta directamente desde los precios internacionales de la energía, los costos logísticos y el aumento de las primas de riesgo de seguro que crecieron como nunca”, afirmó.

Según indicó, el impacto no se limita únicamente al comercio internacional, sino que alcanza también a los flujos de inversión y a variables sensibles para economías con alta vulnerabilidad inflacionaria. “También influye sobre la inflación internacional, que sabemos que para nosotros es un tema muy sensible”, explicó.

Romano Buryaile señaló además que algunas consecuencias todavía no son plenamente visibles porque se relacionan con cadenas productivas y mercados que reaccionan en el mediano plazo. “Hay materiales y commodities que empiezan a resentirse y ese impacto se verá más adelante”, sostuvo.

En ese contexto, remarcó que una de las regiones más expuestas es África debido a la dependencia de insumos estratégicos vinculados a la producción agrícola. “Quienes más van a sufrir estas consecuencias son países africanos, especialmente por el impacto sobre fertilizantes y seguridad alimentaria”, indicó.

La especialista también destacó la importancia de la reapertura del estrecho de Hormuz, al considerar que excede el plano comercial. “Esta apertura de Ormuz es mucho más que una cuestión comercial; tiene que ver con la seguridad alimentaria y la seguridad energética”, explicó.

En paralelo, sostuvo que el escenario también reconfigura el mapa económico internacional y pone nuevamente en evidencia el peso de China en sectores estratégicos.

“La dinámica de los mercados de minerales estratégicos se vio influenciada y ahí aparece claramente el liderazgo que mantiene China”, señaló.

Por otra parte, consideró que uno de los elementos destacados del actual escenario internacional fue el rol de Pakistán como mediador.

Para Romano Buryaile, este episodio demuestra que, incluso en un contexto de crisis del multilateralismo y debilitamiento de algunos principios del derecho internacional, todavía existen actores capaces de abrir espacios de negociación.

Finalmente, insistió en que el escenario actual debe leerse como una etapa transitoria. “Más que un acuerdo de paz, esto parece una pausa estratégica para recuperar estabilidad económica y evitar que el impacto global continúe profundizándose”, concluyó.