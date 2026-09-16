Estados Unidos admite que tiene armas en órbita y enciende alarmas en Rusia y China



Estados Unidos reconoció públicamente por primera vez que tiene desplegadas armas de control espacial en órbita, una revelación que provocó rápidas respuestas de Rusia y China y volvió a colocar en debate la militarización del espacio.

El anuncio fue realizado por el secretario de la Fuerza Aérea estadounidense, Troy Meink, durante la Conferencia Air, Space & Cyber celebrada en Maryland.

“Estados Unidos tiene armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios”, afirmó el funcionario.

Washington, sin embargo, no detalló qué tipo de sistemas fueron desplegados, cuántos existen ni dónde se encuentran. La Fuerza Espacial explicó que el concepto de control espacial puede incluir capacidades cinéticas y no cinéticas destinadas a afectar sistemas de potenciales adversarios.

Entre las tecnologías posibles aparecen mecanismos de interferencia electrónica, sistemas capaces de afectar comunicaciones satelitales, láseres u otras herramientas antisatélite, aunque Estados Unidos no confirmó cuáles de ellas forman parte concretamente del despliegue anunciado.

La reacción de China y Rusia

China respondió advirtiendo sobre el riesgo de transformar el espacio en un nuevo escenario de confrontación militar.

El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, pidió a Washington que deje de ampliar sus capacidades militares espaciales y cuestionó cualquier iniciativa que pueda impulsar una carrera armamentística fuera de la Tierra.

Desde Moscú, el Kremlin reclamó que el espacio permanezca “libre de cualquier arma” y sostuvo que buscará continuar impulsando acuerdos internacionales orientados a limitar su militarización.

El anuncio estadounidense formaliza una competencia que lleva décadas. Estados Unidos, Rusia, China e India ya desarrollaron y probaron distintas tecnologías capaces de afectar o destruir satélites.

El Tratado del Espacio Exterior de 1967 prohíbe colocar armas nucleares u otras armas de destrucción masiva en órbita, pero no establece una prohibición general sobre todas las armas convencionales, lo que deja un área de regulación internacional todavía incompleta.

La revelación de Washington abre así una nueva etapa en la disputa estratégica entre las grandes potencias, en un escenario donde comunicaciones, navegación, inteligencia y operaciones militares dependen cada vez más de infraestructura ubicada en el espacio.