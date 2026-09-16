Tragedia en Los Ángeles: cayó un helicóptero de noticias y murieron tres personas

Un helicóptero utilizado por NBC4 y Telemundo 52 se estrelló en Los Ángeles mientras realizaba la cobertura aérea de un grave accidente de tránsito. Al menos tres personas murieron como consecuencia de la caída.

El hecho ocurrió este martes en Chatsworth, en el Valle de San Fernando, cuando el NewsChopper4 cayó en las inmediaciones de un estacionamiento y posteriormente se incendió. Las llamas alcanzaron cuatro vehículos y dos contenedores de almacenamiento.

NBC Los Ángeles confirmó que entre las víctimas fatales se encuentran Eliana Moreno, periodista aérea, y George Marciniw, piloto de la aeronave, ambos empleados de Angel City Air, empresa encargada de operar el helicóptero. Una tercera persona murió en tierra.

La aeronave se encontraba cubriendo otro siniestro ocurrido a poca distancia, donde una camioneta había impactado contra un colectivo urbano, accidente que dejó al menos dos muertos y seis heridos.

Decenas de bomberos trabajaron para controlar el incendio provocado por la caída. También hubo personas trasladadas a centros asistenciales, mientras las autoridades continúan determinando el número definitivo de afectados.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) investigarán ahora las causas del accidente. Hasta el momento no se informó oficialmente qué provocó que el helicóptero perdiera el control.