Enzo Pérez recibió un guiño del Tribunal de Disciplina y podrá jugar para Deportivo Maipú en el clásico contra Godoy Cruz

Deportivo Maipú recibió una buena noticia de cara al duelo con Godoy Cruz, que se disputará el próximo sábado en el Feliciano Gambarte. El Tribunal de Disciplina de la AFA aceptó parcialmente la apelación presentada por el "Cruzado" tras la expulsión de Enzo ante Gimnasia y Tiro de Salta y redujo su sanción de tres a dos fechas.

De esta manera, el experimentado mediocampista estará a disposición del entrenador Echeverría para el cruce frente al Tomba. En cambio, el Tribunal desestimó el pedido por Matías Viguet, quien deberá cumplir las tres fechas de suspensión que tenía originalmente.

La resolución llegó en un momento clave para Deportivo Maipú, ya que Gastón Mansilla, uno de los reemplazantes naturales de Enzo y quien además llevaba la cinta de capitán antes de la llegada del volante, sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla frente a Chacarita.