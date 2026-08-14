Racing, necesitado de triunfos y en medio de un complicado clima interno, recibe a Banfield
El partido tendrá a Andrés Merlos como árbitro y a Germán Delfino a cargo del VAR, mientras que la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.
La "Academia" llega al compromiso con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas. El equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda viene de perder 2-1 ante Argentinos Juniors en La Paternal y buscará hacerse fuerte ante su gente para dejar atrás una seguidilla de dos caídas.
Para este encuentro, el entrenador deberá afrontar dos ausencias de peso. Marco Di Césare no podrá jugar debido a una lesión y Adrián "Maravilla" Martínez deberá cumplir una fecha de suspensión tras haber sido expulsado en la jornada anterior. La baja del goleador obligará a Vojvoda a mover piezas en ofensiva, con Lautaro Díaz y Tomás Conechny como las principales opciones para ocupar la posición de centrodelantero.