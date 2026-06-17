“La alegría merece ser celebrada”: una provincia dio asueto por el debut mundialista de Argentina

El Gobierno de La Rioja decretó asueto administrativo durante la mañana de este miércoles tras la victoria de la Selección argentina ante Argelia en el debut mundialista.

Según informó Infobae, la medida alcanza a la Administración Pública Provincial y también a las instituciones educativas estatales. Desde la gestión de Ricardo Quintela justificaron la decisión al señalar que “la alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada”.

Media jornada libre para estatales y escuelas públicas

El asueto regirá sólo durante la mañana y no implicará la suspensión total de la actividad estatal. El Ejecutivo provincial aclaró que se mantendrán las guardias mínimas para garantizar los servicios esenciales.

El anuncio fue realizado minutos después del partido, que terminó cerca de la medianoche con triunfo argentino.

El argumento del Gobierno riojano

Desde la provincia remarcaron que el fútbol forma parte de la identidad popular y definieron el triunfo como “un momento de felicidad colectiva que une a todo el país”.

La decisión generó repercusión nacional porque se tomó luego del primer partido de la Selección en el Mundial y recordó el antecedente de 2022, cuando el Gobierno nacional decretó feriado tras la obtención de la Copa del Mundo en Qatar.

Messi, triplete y festejo oficial

La victoria argentina tuvo como protagonista a Lionel Messi, autor de tres goles en el debut del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

En ese contexto, La Rioja decidió trasladar el festejo al funcionamiento estatal, con una media jornada de asueto para empleados públicos y alumnos de escuelas provinciales.