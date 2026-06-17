Militares con título cobrarán un suplemento de hasta el 25% desde julio

La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial mediante el Decreto 473/2026 y entrará en vigencia el 1 de julio de 2026.

Cuánto cobrará cada militar según su título

El decreto incorpora el suplemento como parte del régimen general del personal militar. El adicional será calculado sobre el haber mensual correspondiente al grado.

Los porcentajes serán:

25% para títulos de posgrado, especialización, maestría o doctorado.

para títulos de posgrado, especialización, maestría o doctorado. 15% para títulos universitarios de grado de al menos cuatro años.

para títulos universitarios de grado de al menos cuatro años. 10% para tecnicaturas o títulos superiores de al menos dos años.

El beneficio alcanzará a quienes acrediten titulaciones afines a las tareas que cumplen dentro de cada fuerza.

También incluye a retirados y pensionados

El DNU dispone que el suplemento se extienda al personal militar en situación de retiro y, en algunos casos, a familiares con derecho a pensión. Para eso, el título deberá haber sido obtenido antes del pase a retiro.

El Gobierno argumentó que la medida busca reconocer la formación académica, retener profesionales y responder a las nuevas necesidades de la defensa, especialmente en áreas como ingeniería, informática, medicina, logística y ciberseguridad.

Un incentivo en plena modernización militar

En los fundamentos, el Ejecutivo sostuvo que la falta de reconocimiento económico a oficiales y suboficiales titulados implica una pérdida de capital humano especializado para las Fuerzas Armadas.

El gasto será cubierto con partidas del Ministerio de Defensa. Además, el decreto deroga el esquema anterior de suplemento particular por título terciario para unificar el régimen de reconocimiento académico.