Camisetas, banderas y vuvuzelas: cuánto cuesta alentar a Argentina en Salta

A horas del debut de la Selección argentina en el Mundial, las calles de la ciudad de Salta comenzaron a mostrar un movimiento distinto. Entre locales decorados de celeste y blanco, puestos callejeros y vecinos buscando artículos de último momento, el clima mundialista ya se instaló en distintos puntos de la capital.

Sobre avenida San Martín, uno de los sectores comerciales con mayor circulación, vendedores ambulantes empezaron a ofrecer camisetas, banderas, bocinas, figuritas y distintos productos vinculados al seleccionado nacional.

Por Aries, uno de los comerciantes contó que entre las opciones más buscadas aparecen las camisetas bordadas de producción nacional, con modelos de manga corta y larga. Los precios van desde los 15 mil hasta los 25 mil pesos, según la calidad y el diseño.

Según explicó, la camiseta más solicitada sigue siendo la de Lionel Messi, aunque reconoció que las ventas todavía avanzan con cautela y que esperan un mayor movimiento a medida que se acerque el horario del partido.

En los puestos también se ofrecen otros artículos para acompañar la previa. Las vuvuzelas se consiguen desde los 2.500 hasta los 4.000 pesos, mientras que las banderas tienen valores que parten desde los 8.000 y llegan hasta los 12.000 pesos.

Otro de los productos que mantiene presencia en la previa mundialista son las figuritas coleccionables. Una vecina que recorría los puestos contó que buscaba sobres para sus nietos, uno de ellos con el objetivo de completar la colección y conseguir la figurita de Messi.

Los vendedores señalaron que el movimiento comenzó a crecer durante la mañana y que la expectativa está puesta en el transcurso del día, cuando más salteños salgan a buscar camisetas y accesorios para acompañar el estreno de Argentina.

Con el partido previsto para las 22 horas, el entusiasmo ya empezó a sentirse en la ciudad y el comercio callejero apuesta a que el debut de la Selección impulse una jornada con mayor actividad.