Detectaron casi 150 conductores alcoholizados durante el fin de semana largo

La Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de Salta realizó, durante este fin de semana largo, controles preventivos y operativos en diferentes puntos estratégicos de la provincia.

En ese marco, la Policía Vial fiscalizó 14039 vehículos en distintos puntos de control fijo y móvil y detectó 1171 infractores a las normativas viales, en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito. Fueron sancionados.

Se practicaron 11058 test de alcoholemia en la provincia y se sancionó a 149 conductores que circulaban alcoholizados.

La Subsecretaría de Seguridad Vial coordina diariamente el trabajo preventivo del área en rutas, avenidas y puntos estratégicos, lo que permite reforzar la presencia policial en las vías de circulación y promover la conducción responsable.