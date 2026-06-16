Detectaron casi 150 conductores alcoholizados durante el fin de semana largo

La Policía Vial realizó más de 11 mil test de alcoholemia y sancionó a quienes incumplieron la normativa.
Salta16/06/2026

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La Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de Salta realizó, durante este fin de semana largo, controles preventivos y operativos en diferentes puntos estratégicos de la provincia.

En ese marco, la Policía Vial fiscalizó 14039 vehículos en distintos puntos de control fijo y móvil y detectó 1171 infractores a las normativas viales, en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito. Fueron sancionados.

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Se practicaron 11058 test de alcoholemia en la provincia y se sancionó a 149 conductores que circulaban alcoholizados.

La Subsecretaría de Seguridad Vial coordina diariamente el trabajo preventivo del área en rutas, avenidas y puntos estratégicos, lo que permite reforzar la presencia policial en las vías de circulación y promover la conducción responsable.

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