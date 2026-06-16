Tras una década, Ferinoa vuelve a Salta

Ferinoa podría volver en 2027, después de casi una década sin realizarse. Así lo confirmó el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Salta, Javier Cerúsico, en diálogo con Pelo y Barba, por Aries.

El dirigente explicó que la entidad trabaja “a puertas cerradas” en una fuerte reestructuración de la feria, que fue durante años uno de los eventos productivos y comerciales más importantes del norte argentino.

Una feria que busca volver

Cerúsico señaló que este año no llegarán a concretarla, entre otros motivos, por el esquema de alternancia con la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy, que organiza la Expo Jujuy.

“El año que viene estamos pensando en una linda Ferinoa”, anticipó.

La última edición se realizó en 2017, por lo que una eventual vuelta en 2027 marcaría diez años desde su interrupción.

Por qué dejó de hacerse

El empresario sostuvo que la feria requería un apoyo fuerte del Gobierno, no sólo económico, sino también en difusión y acompañamiento institucional.

Según explicó, en los últimos años previos a su interrupción ese respaldo no alcanzó y la Cámara debió afrontar costos que no estaban previstos.

Además, reconoció que los cambios globales y luego la pandemia terminaron postergando la posibilidad de relanzarla.

El desafío de actualizarla

Cerúsico afirmó que la idea nunca fue abandonar definitivamente la feria, sino reformarla y adaptarla a los tiempos actuales.

“A nivel internacional y nacional, todo el mundo pregunta por Ferinoa”, aseguró.

El desafío será recuperar su peso como vidriera productiva, comercial y tecnológica, en una provincia que busca fortalecer su inserción regional y su vínculo con el comercio exterior.