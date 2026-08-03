Un seminario gratuito buscará acercar el mercado oriental a las pymes salteñas

Con el objetivo de acercar nuevas oportunidades de crecimiento a emprendedores, pymes y empresas salteñas, se realizará el seminario "Del Mundo a tu Negocio", una capacitación gratuita orientada a quienes buscan ampliar sus mercados, incorporar nuevos productos o iniciarse en el comercio exterior.

La actividad tendrá lugar el miércoles 5 de agosto, de 9 a 12, en la Usina Cultural, y contará con especialistas de la firma LEAD, dedicada al intercambio comercial entre Argentina y China desde hace más de una década.

"Sabemos que en Salta hay muchísimo emprendedurismo, muchas pymes y empresas, pero también existe muchas veces miedo a lo nuevo y a lo que viene de afuera. La mejor manera de romper con ese desconocimiento es formándose y capacitándose", afirmó el director general de Participación Ciudadana, Santiago Alurralde, en diálogo con Aries.

Según explicó, el seminario permitirá conocer las posibilidades que ofrece el comercio con Oriente y despejar dudas sobre los procesos de importación y exportación. "Siempre miramos hacia Norteamérica o Europa y muchas veces desconocemos todo el potencial que tiene Oriente. China representa un mercado enorme y es importante empezar a entender el alcance que puede tener el comercio exterior con ese país", sostuvo.

Alurralde remarcó que la propuesta forma parte de las políticas de apoyo al ecosistema emprendedor que impulsa la Provincia. "Hace varios años venimos trabajando con emprendedores, no solo con capacitaciones en finanzas, marketing o ventas, sino también buscando nuevas herramientas que les permitan evolucionar y pensar en otros mercados", señaló.

El seminario está dirigido a emprendedores, comerciantes, pymes y cualquier persona interesada en conocer alternativas para importar, exportar o desarrollar proyectos vinculados al comercio internacional. La participación es libre y gratuita.

Inscripciones: https://tally.so/r/b5XEkL

