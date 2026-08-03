Profesionales de Ciencias Económicas reclamaron a ARCA mejoras en los procedimientos

Según explicó la contadora Hermosinda Egüez en ‘Hablemos de política’, por Aries, el documento fue entregado de manera presencial y también por vía digital al contador Gabriel Lorenzo, quien lo recibió para su tramitación por los canales institucionales correspondientes.

"Los profesionales de Ciencias Económicas estamos atravesando un momento de mucha incertidumbre. Nuestro trabajo se desarrolla en un marco que no es el adecuado y nos pareció oportuno poner este tema sobre la mesa", señaló.

Remarcó que su función es actuar como asesores y nexo entre los contribuyentes y el fisco, por lo que consideraron necesario avanzar hacia un sistema basado en el respeto por la inocencia fiscal, el cumplimiento voluntario de las obligaciones, la reducción de la presión tributaria y la eliminación de trámites que resulten innecesarios.

"Es el camino de armonía que plantea el Gobierno nacional y que acompañamos. Por eso quisimos poner a disposición del fisco nuestra experiencia y el conocimiento que surge del trabajo cotidiano con los contribuyentes", expresó.

Entre los principales planteos, advirtió sobre las dificultades técnicas que presenta el sistema informático de ARCA. Como ejemplo, señalaron que durante una jornada clave para la liquidación de haberes la plataforma permaneció fuera de servicio durante varias horas, lo que impidió avanzar con las presentaciones.

"Comprendemos que pueden existir inconvenientes técnicos, pero estas situaciones deben preverse y organizarse. No puede ocurrir que el sistema esté caído en días de vencimientos y, al mismo tiempo, se apliquen sanciones tan elevadas", indicó.

En ese sentido, cuestionó que las multas por la presentación fuera de término de una declaración jurada comiencen en aproximadamente 110 mil pesos y sostuvieron que ese esquema "no resulta adecuado ni se ajusta a principios constitucionales" cuando las demoras obedecen a fallas ajenas al contribuyente.

Finalmente, la contadora indicó que respaldan la política de simplificación tributaria impulsada por el Gobierno nacional, aunque advirtieron que esos objetivos deben estar acompañados por una administración tributaria eficiente y herramientas informáticas que funcionen correctamente.