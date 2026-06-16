Piden declarar la emergencia turística en Salta: deudas, embargos y dificultades para pagar aguinaldos

La crisis que atraviesa el turismo salteño volvió a quedar expuesta tras un duro diagnóstico del sector gastronómico. Empresarios advirtieron que muchas pymes enfrentan dificultades para afrontar el pago de aguinaldos, acumulan deudas y reciben embargos en un contexto de fuerte caída de actividad.

El empresario gastronómico Tupac Puggioni, en diálogo con N&N, por Aries, pidió que el Gobierno provincial declare la emergencia turística.

Problemas para pagar aguinaldos

Puggioni aseguró que numerosos empresarios están negociando alternativas para afrontar el pago del medio aguinaldo, mientras otros intentan acceder a créditos para cubrir gastos corrientes.

Según explicó, las dificultades no pasan por inversiones o expansión de negocios, sino por la necesidad de afrontar obligaciones inmediatas como salarios, aguinaldos, mantenimiento y pagos atrasados.

Embargos y presión fiscal

Uno de los puntos más críticos del reclamo fue la situación tributaria de las empresas.

El empresario sostuvo que muchos establecimientos enfrentan deudas acumuladas y cuestionó los embargos sobre cuentas bancarias en momentos de baja actividad.

También reclamó planes de pago más amplios y una reducción de los intereses aplicados sobre obligaciones atrasadas.

“Hay que declarar la emergencia”

Frente a este escenario, Puggioni planteó que la provincia debe adoptar medidas excepcionales para sostener a las empresas vinculadas al turismo.

Entre las propuestas mencionó alivio fiscal, refinanciación de deudas, suspensión de embargos y herramientas que permitan atravesar una temporada que considera crítica para las pequeñas y medianas empresas.

El pedido llega en la previa de las vacaciones de invierno, una etapa clave para la economía turística salteña y que muchos empresarios observan como una de las últimas oportunidades para revertir la caída de ingresos.