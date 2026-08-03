Semana Mundial de la Lactancia Materna: destacan la importancia de promover el derecho a amamantar

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Hospital Público Materno Infantil (HPMI) lleva adelante una serie de acciones orientadas a promover, proteger y fortalecer la lactancia materna, considerada una práctica fundamental para el desarrollo de los recién nacidos y la salud de las madres.

En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries - la presidenta del Comité de Lactancia Materna del HPMI, la licenciada Eugenia Chuchuy, explicó que las actividades previstas apuntan tanto a la capacitación del personal de salud como al acompañamiento de las madres que se encuentran en condiciones de amamantar.

"En el hospital trabajamos para fortalecer las acciones que ya vienen dando resultados. En ese sentido, desarrollaremos instancias de promoción y capacitación destinadas al equipo de salud y a las mamás", señaló.

La profesional remarcó que el objetivo es incentivar la lactancia como un hecho natural, pero también contribuir a que las mujeres conozcan y ejerzan su derecho a amamantar, incluso cuando deben reincorporarse a sus actividades laborales.

"Cuando una mamá conoce sus derechos, también puede dialogar y consensuar las condiciones necesarias para continuar con la lactancia en su lugar de trabajo", indicó.

No obstante, Chuchuy reconoció que la realidad laboral de muchas mujeres presenta desafíos. "La situación es diversa. Hoy muchas madres trabajan en la informalidad, lo que dificulta el acceso a derechos vinculados con la lactancia. Sin embargo, también existen cada vez más herramientas y alternativas que permiten sostener el amamantamiento", sostuvo finalizando.