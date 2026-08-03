Incendios en la ciudad: se labraron 6 actas de infracción durante el fin de semana

En ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries, el director de la Patrulla Ambiental Municipal, Juan Pablo Farfán, informó sobre los trabajos realizados durante este fin de semana.

“Intensificamos los controles en los barrios. Hacemos hincapié en la mala práctica que algunos desarrollan y que ponen en riesgo a vecinos y a bomberos cuando acuden a sofocar el fuego”, sostuvo el funcionario.

En este sentido, explicó que se infraccionó a 6 personas por estas acciones, sobre todo, en la zona sur de la ciudad donde, habiendo realizado la limpieza de terrenos, decidieron quemar los restos de poda.

“En Villa Las Rosas se infraccionó al responsable del hospital Ragone; la ley tiene que ser pareja para todos”, sostuvo Farfán.

Concluyendo, el funcionario señaló que en algunas intervenciones tuvo que actuar también la policía provincial y que hasta se demoró a una persona por los hechos.

“Lo importante es que la gente deje de desarrollar este tipo de prácticas”, sentenció.