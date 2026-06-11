Desde junio, aumenta la luz en Salta

El Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) aprobó el nuevo cuadro tarifario de EDESA para junio de 2026, con una incidencia del 1,14% en la tarifa media de venta anualizada producto de la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), según lo establecido por la Resolución Nº 955/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La medida se enmarca en la normativa provincial que limita las actualizaciones tarifarias al índice de inflación. De acuerdo con el organismo, la actualización aplicada quedó por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero de 2026, que fue del 2,9%.

Además, el ENRESP determinó que los cambios dispuestos por el Gobierno nacional en materia de abastecimiento eléctrico y subsidios energéticos generan una incidencia de -0,21% en la tarifa media, lo que contribuye a moderar el impacto final en las facturas de los usuarios.

La resolución aprueba los cuadros tarifarios con y sin subsidios para el período comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2026, incorporando las disposiciones de la Secretaría de Energía de la Nación y del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Entre los puntos destacados, el organismo ratificó la continuidad de la tarifa social provincial, que beneficia a más de 106.000 familias con descuentos superiores al 50% para usuarios de menores ingresos. También se mantienen los beneficios de la tarifa diferencial por zonas cálidas, que alcanza a unos 102.000 usuarios de los departamentos Orán, San Martín, Anta, Rivadavia y General Güemes, además de los municipios de El Potrero, La Candelaria y El Galpón.

Asimismo, continúan vigentes los subsidios destinados a cerca de 20.000 usuarios vulnerables y entidades comunitarias, como merenderos, comedores, clubes de barrio, bibliotecas populares, centros vecinales y geriátricos.

Según detalló el ENRESP, la composición de la tarifa eléctrica promedio se distribuye en un 42% correspondiente al Valor Agregado de Distribución, un 34% al costo de la energía, un 5% al transporte eléctrico y un 19% a impuestos nacionales.

Finalmente, la resolución obliga a EDESA a publicar el nuevo cuadro tarifario durante dos días en un diario de amplia circulación provincial para garantizar el acceso a la información por parte de los usuarios.