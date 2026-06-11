Salta busca familias para más de 50 niños en adopción y alerta por la falta de postulantes

En Día de Miércoles, la secretaria tutelar de Derechos Humanos, Cristina Pocoví, alertó sobre la situación que atraviesa el sistema de adopción en Salta, donde actualmente hay 52 niños, niñas y adolescentes en situación de adoptabilidad judicial y apenas 10 familias habilitadas para postularse.

La funcionaria explicó que todos los menores que hoy se encuentran en condiciones de ser adoptados están incluidos en convocatorias públicas debido a que no existen legajos compatibles ni en Salta ni en la Red Federal de Adopción.

“Adoptar significa reparar un derecho que ha sido vulnerado de niños, niñas y adolescentes de vivir en una familia”, afirmó Pocoví, al tiempo que intentó derribar algunos de los mitos que suelen rodear al proceso adoptivo.

En ese sentido, aseguró que no se trata de trámites interminables y destacó el trabajo que realiza el equipo interdisciplinario del Poder Judicial. “Realizamos las evaluaciones con la mayor premura posible, pero con la responsabilidad que requiere acreditar que los postulantes cuentan con las capacidades parentales necesarias”, explicó.

La secretaria detalló que, además de las 10 familias ya habilitadas, existen otras 15 que actualmente atraviesan el proceso de evaluación. Sin embargo, consideró que la cifra sigue siendo insuficiente frente a la cantidad de niños y adolescentes que esperan una familia.

Pocoví remarcó que durante el año pasado se otorgaron 50 guardas con fines de adopción, un dato que demuestra el trabajo realizado por el sistema, aunque insistió en la necesidad de sumar más postulantes.

“Necesitamos que la gente repiense la adopción con una perspectiva distinta y que se acerque a la Secretaría Tutelar. Siempre habrá alguien dispuesto a informar y acompañar a quienes tengan interés”, sostuvo.

La funcionaria también señaló que la cantidad de aspirantes a adoptar disminuyó en todo el país y atribuyó esta situación a cambios sociales y culturales. “Han cambiado los tiempos y también las formas de pensar la maternidad y la paternidad. Hoy buscamos que las familias que se presentan tengan verdaderamente la capacidad de convertirse en referentes afectivos para esos chicos”, concluyó.