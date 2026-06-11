Advierten por productos falsificados y sin registro que pueden venderse online

La ANMAT prohibió la venta, distribución, publicidad y uso de distintos productos por irregularidades sanitarias detectadas en controles oficiales. La medida alcanza a un aceite de oliva falsificado, un dentífrico en polvo y productos químicos para piletas que no cumplían con los registros exigidos.

Las disposiciones fueron publicadas este jueves en el Boletín Oficial y tienen alcance nacional.

Qué productos fueron prohibidos

Uno de los productos alcanzados es el “Aceite de oliva virgen extra, Blend Suave, marca Green Olive”, en envases de 1 litro, 500 ml y 250 ml. Según el organismo, se trata de un producto falsificado, sin registros sanitarios propios y con datos pertenecientes a otro producto legítimo.

La ANMAT también prohibió el “Dentífrico en polvo con carbón natural – CARBON WHITE”, lote 2505/1, vencimiento 12/2027, de 25 gramos. El organismo indicó que el producto presentaba datos falsos sobre su inscripción sanitaria y que no se pudo garantizar su calidad, seguridad ni formulación.

La tercera medida alcanzó a productos para piletas de las marcas Cloro Sophy y BICH OVER – Piscinas, entre ellos desinfectantes, clarificadores, alguicidas e insecticidas. La ANMAT señaló que carecían de habilitación o registro sanitario correspondiente.

Por qué importa para los consumidores

La prohibición busca evitar que productos sin control sanitario lleguen a los hogares. En el caso del aceite, el riesgo está vinculado al consumo de un alimento falsificado. En el dentífrico, a un producto de uso bucal sin garantías. En los artículos para piletas, al uso de sustancias químicas sin registro.

El organismo dispuso además comunicar las medidas a autoridades sanitarias provinciales y áreas de Defensa del Consumidor, para frenar la circulación de los productos.