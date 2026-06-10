Reforma laboral: temen que las negociaciones se hagan “a la baja”

El abogado laboralista Desiderio Diez advirtió sobre uno de los aspectos menos difundidos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional: la obligación de renegociar los convenios colectivos de trabajo a partir de enero de 2027.

Según explicó en N&N, la medida podría tener un fuerte impacto sobre las condiciones laborales de millones de trabajadores, ya que abre la puerta a la revisión de beneficios históricos que actualmente se encuentran garantizados por los convenios de cada actividad.

Diez recordó que en el sistema jurídico laboral existe una estructura jerárquica en la que la Constitución Nacional ocupa el nivel más alto, seguida por las leyes y luego por los convenios colectivos de trabajo.

"Es muy importante que los trabajadores conozcan su convenio colectivo porque muchas veces contiene derechos superiores a los que establece la Ley de Contrato de Trabajo", señaló.

Como ejemplo, explicó que algunos convenios regulan períodos específicos para el otorgamiento de vacaciones o contemplan licencias por enfermedad más extensas que las previstas por la legislación general.

"Hay convenios que tienen beneficios mucho más amplios. Por ejemplo, algunos contemplan licencias por enfermedad considerablemente más largas que las que establece la ley", indicó.

El especialista explicó que la mayoría de los convenios colectivos se mantienen vigentes mientras no exista una nueva negociación entre sindicatos y empleadores. Sin embargo, sostuvo que la reciente reglamentación introduce un cambio significativo. "A partir de enero de 2027 se tienen que juntar todos los sindicatos a renegociar todos los convenios colectivos", afirmó.

Además, señaló que la Secretaría de Trabajo de la Nación podrá intervenir si considera que las negociaciones no avanzan, incluso suspendiendo la homologación de acuerdos salariales.

Para Diez, el contexto económico y sindical actual genera preocupación sobre el resultado de esas futuras discusiones.

"Hoy existe una avanzada del Estado contra los sindicatos, problemas de financiamiento, fragmentación entre los trabajadores y una fuerte necesidad de empleo. No sé cuál es el poder de negociación real que tienen los gremios para sentarse a discutir todas las condiciones laborales", sostuvo.

En ese sentido, señaló que uno de los principales temores dentro del movimiento sindical es que las negociaciones terminen derivando en una reducción de derechos. "El gran temor es que se negocie a la baja, que se pierdan conquistas laborales y beneficios que hoy están garantizados por los convenios colectivos", afirmó.

Asimismo, cuestionó los argumentos que presentan a los convenios actuales como herramientas desactualizadas. "Se habla de convenios viejos, pero esa es una falsa y absurda excusa. Esta ley de nueva no tiene nada", concluyó.